NYT: администрация Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму

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19 января 2023, 08:39

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные средства для удара по Крымскому полуострову. Соответствующая информация, как передает РИА Новости, оказалась в распоряжении издания The New York Times (NYT).

«Администрация Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму, пишет NYT со ссылкой на источники», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно сведениям американских журналистов, Вашингтон в настоящий момент рассматривает вариант оказания помощи Украине в атаке на Крым с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы Анатолий Антонов высказал мнение, согласно которому дипломатическое ведомство США, по сути, подталкивает киевскую сторону к терактам в России.