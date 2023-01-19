Посол Антонов: Госдеп США, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов в России

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19 января 2023, 08:28

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов, по сути, подталкивает Украину к совершению террористических актов на территории Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

Отечественный дипломат отметил, что риторика американских чиновников становится все более воинственной.

«Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что “Крым — это Украина”, а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», — говорится в комментарии Антонова, который размещен в Telegram-канале посольства Москвы.

Крым весной 2014 года вошел в состав РФ по итогам состоявшегося на полуострове референдума. Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель Белого дома Джон Кирби назвал «смехотворными» слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что западные государства «угрожают праву России на существование».