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Кирби назвал «смехотворными» заявления Лаврова о том, что западные страны «угрожают праву России на существование»

, 08:12

Кирби назвал «смехотворными» заявления Лаврова о том, что западные страны «угрожают праву России на существование»
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, назвал «смехотворными» заявления руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что западные государства «угрожают праву России на существование». Об этом информирует ТАСС.

Как говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства, также Кирби отметил, что администрация Соединенных Штатов считает оскорбительной точку зрения Лаврова, согласно которой шаги американской стороны по созданию коалиции против Москвы сравнимы с действиями главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Кроме того, Кирби указал на то, что Вашингтон и его партнеры планируют и дальше поставлять вооружения Украине.

Ранее на текущей неделе российский лидер Владимир Путин сделал заявление о том, что существуют все основания считать действующие киевские власти неонацистским режимом.

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