Медведев назвал «позорищем» обсуждение на форуме в Давосе поставок танков на Украине

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «позорищем» обсуждение в ходе Всемирного экономического форума в Давосе поставок танков киевской стороне. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политического деятеля.
«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На Давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину», — написал, в частности, Медведев.
Он отметил как положительный момент то, что в нынешнем форуме не принимают участие представители российского и китайского бизнеса.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко после встречи с немецким вице-канцлером Робертом Хабеком в Давосе сделал заявление о принятии «положительных решений» по поводу поставок оружия Украине.