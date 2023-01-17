Медведев назвал «позорищем» обсуждение на форуме в Давосе поставок танков на Украине

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17 января 2023, 13:35

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «позорищем» обсуждение в ходе Всемирного экономического форума в Давосе поставок танков киевской стороне. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного политического деятеля.

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву. На Давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину», — написал, в частности, Медведев.

Он отметил как положительный момент то, что в нынешнем форуме не принимают участие представители российского и китайского бизнеса.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко после встречи с немецким вице-канцлером Робертом Хабеком в Давосе сделал заявление о принятии «положительных решений» по поводу поставок оружия Украине.