Мэр Кличко после встречи с вице-канцлером ФРГ Хабеком в Давосе заявил о принятии «положительных решений» о передаче оружия Украине

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17 января 2023, 13:04

Мэр Киева Виталий Кличко, IMAGO/Rolf Poss / globallookpress.com

Киевский мэр Виталий Кличко после встречи с заместителем руководителя правительства ФРГ Робертом Хабеком в Давосе сделал заявление о принятии «положительных решений» о передаче оружия Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Кличко после встречи с вице-канцлером Германии в Давосе заявил, что "положительные решения" о передаче вооружения Украине приняты», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что «возвращение» Крыма киевской стороной невозможно.