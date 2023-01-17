Глава внешней разведки России Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крыма Украиной

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17 января 2023, 12:38

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крымского полуострова киевской стороной. Об этом информирует ТАСС.

«"Возвращение" Украиной Крыма невозможно», — процитирован Нарышкин в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава СВР отметил, что украинская тематика обсуждается во время телефонных переговоров с руководителями спецслужб стран Европы.

Как сообщалось ранее во вторник, Сергей Нарышкин сделал заявление о том, что заокеанские хозяева режима, находящегося у власти на Украине, не позволяют сдвинуть с мертвой точки ситуацию вокруг бывшей советской республики.