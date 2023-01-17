Глава СВР России Нарышкин: заокеанские хозяева киевского режима не позволяют сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки

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17 января 2023, 12:01

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Заокеанские хозяева режима, правящего в настоящий момент на Украине, не позволяют сдвинуть ситуацию вокруг бывшей советской республики с мертвой точки. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ.

«Заокеанские хозяева киевского режима не позволяют сдвинуть ситуацию вокруг Украины с мертвой точки, заявил директор СВР Сергей Нарышкин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный дипломат Дмитрий Феоктистов отметил, что масштабные военные поставки Запада киевской стороне лишь разжигают текущий конфликт.