Посол РФ Феоктистов: масштабные военные поставки Запада Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь разжигают его

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17 января 2023, 11:34

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Масштабные военные поставки Запада украинской стороне не способствуют урегулированию текущего конфликта, а лишь разжигают его. На это указал Дмитрий Феоктистов, посол Российской Федерации в Аргентине.

«Исходим из того, что осуществляемые в настоящее время западными странами масштабные поставки киевскому режиму вооружений и военной техники не способствуют урегулированию конфликта, а только разжигают его», — процитирован дипломатический представитель РФ в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Феоктистов констатировал, что средств, выделенных Западом на военную помощь Киеву, хватило бы для оплаты «огромной» задолженности Буэнос-Айреса перед МВФ.