Посол Феоктистов: денег, выделенных Западом на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед МВФ

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17 января 2023, 10:10

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, MFA Russia / globallookpress.com

Денег, выделенных западными государствами на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед Международным валютным фондом. На это указал Дмитрий Феоктистов, посол Москвы в Буэнос-Айресе.

Отечественный дипломат привел сведения, согласно которым с начала спецоперации РФ Соединенные Штаты и американские партнеры передали киевской стороне свыше $150,8 млрд. Почти треть этих средств — $48,8 млрд — пришлась на военные нужды.

«Для сравнения: этой суммы с лихвой хватило бы на то, чтобы полностью погасить огромную задолженность Аргентины перед МВФ», — процитирован Феоктистов в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского министерства иностранных дел.

По имеющейся информации, на данный момент Буэнос-Айрес должен МВФ порядка $45 млрд.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни отметил, что Анкара вместе с Организацией Объединенных Наций, Ватиканом, Пекином и Вашингтоном может сыграть решающую роль в инициировании переговорного процесса по Украине.