Денег, выделенных западными государствами на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» долга Аргентины перед Международным валютным фондом. На это указал Дмитрий Феоктистов, посол Москвы в Буэнос-Айресе.
Отечественный дипломат привел сведения, согласно которым с начала спецоперации РФ Соединенные Штаты и американские партнеры передали киевской стороне свыше $150,8 млрд. Почти треть этих средств — $48,8 млрд — пришлась на военные нужды.
«Для сравнения: этой суммы с лихвой хватило бы на то, чтобы полностью погасить огромную задолженность Аргентины перед МВФ», — процитирован Феоктистов в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского министерства иностранных дел.
По имеющейся информации, на данный момент Буэнос-Айрес должен МВФ порядка $45 млрд.
Как сообщалось ранее сегодня, руководитель итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни отметил, что Анкара вместе с Организацией Объединенных Наций, Ватиканом, Пекином и Вашингтоном может сыграть решающую роль в инициировании переговорного процесса по Украине.