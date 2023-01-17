Глава МИД Италии: Турция вместе с ООН, Ватиканом, КНР и США может сыграть решающую роль в инициировании переговоров по Украине

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17 января 2023, 09:25

Глава МИД Италии Антонио Таяни, Vincenzo Nuzzolese / globallookpress.com

Анкара вместе с Организацией Объединенных Наций, Ватиканом, Пекином и Вашингтоном может сыграть решающую роль в инициировании переговорного процесса по Украине. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил Антонио Таяни, руководитель итальянского МИД.

«Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть стороны к началу переговоров по Украине, которые, в свою очередь, приведут к прекращению огня и возможному миру. Такое мнение выразил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в эфире Radio 1», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что отечественный политический аналитик Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Москва не ликвидировала Владимира Зеленского в Херсоне, потому что украинский президент является «марионеткой» американской стороны и Лондона.