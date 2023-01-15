Захарова о внесении Ангелины Вовк в украинский «черный список»: «Жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет»

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15 января 2023, 18:44 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала указ Зеленского о введении персональных санкций в отношении ряда российских граждан.

В «черный список», в частности, попала бывшая ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк, которая недавно рассказывала о желании взять Хрюшу со Степашкой и поехать с ними на линию соприкосновения, чтобы поговорить с украинскими военными.

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет», - написала в своем телеграм-канале Захарова.

Кроме Вовк, в санкционный список из 198 человек попали телеведущий Дмитрий Губерниев, продюсер Яна Рудковская, кинорежиссер Андрей Кончаловский.