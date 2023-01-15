Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Губерниева, Рудковской и ряда российских военкоров, актеров, журналистов

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15 января 2023, 17:59 Источник: ТАСС

Дмитрий Губерниев. Фото: АГН Москва/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 198 человек, среди которых российские деятели культуры, журналисты, военкоры, телеведущие.

В приложении к Указу приводится список всех, против кого введены рестрикции. В нем кинорежиссер Андрей Кончаловский, военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Ангелина Вовк, Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин и Вадим Такменев, блогер Дмитрий Пучков, продюсер Яна Рудковская, актеры Эвелина Бледанс и Егор Бероев, музыкант Юрий Лоза. Под украинские санкции попал также бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Ограничения введены на десять лет и предусматривают, в частности, блокировку счетов, запрет на экономическую деятельность, прекращение культурного обмена, запрет на въезд в страну, лишение всех украинских наград.