Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Я ненавижу украинских нацистов»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 17:48

Дмитрий Пучков рассказал изданию «Аргументы недели» за что его заблокировали в YouTube, раскритиковал российские видео-платформы, и как отреагировал на поддержку со стороны Дмитрия Медведева.

За что YouTube заблокировал ваш канал?

- Это чужая площадка, там свои правила, это американская контора, где свои законы. Они определяют, за что карать, а за что не. Они своего собственного президента Трампа гоняли, как помойного кота. А я кто такой? Меня заблокировать имеют право. Что тут поделать? «Забанили не канал, а меня лично! Мои взгляды не совпадают с тем, что навязывает и пропихивает YouTube. Платформа пропихивает, например, любовь к украинским нацистам. Я, например, нацистов ненавижу. Я открыто об этом говорю! Они мне площадку для этого не предоставят.

Нужно ли запрещать YouTube и VPN в России?

- Я не пользуюсь VPN. Мне этого не надо. Какой смысл запрещать YouTube? Все запреты в интернете не работают. Не можешь победить, то возглавь! Надо делать свои ресурсы, которые продвигают ваши мысли и идеи, а не бегать вокруг других, завывая, что вас не любят. Везде вас не любят! Все должно быть свое. Есть пример коммунистического Китая. Смотри и делай как китаец, но это не доходит почему-то.

Хорошо или плохо работают российские платформы?

- Я полтора года назад перешел на все другие платформы, так как это вопрос времени, когда выключат YouTube. Российские платформы работают нехорошо, с YouTube сравнивать нельзя. Эта платформа настолько удобнее, мощнее, что даже неловко сравнивать. Нет комментариев, управления ими, понять, как там все происходит – невозможно. Если на YouTube ролик посмотрят 150 тыс. раз, то на Яндексе его посмотрят два раза. Это даже не статистическая погрешность, а безумие. В YouTube есть реклама, и это ключевой фактор. Когда снимается ролик, то это материальные затраты. Хотелось бы их вернуть. Если с YouTube можно получать прибыль, то с российских ресурсов нет. Если там и есть реклама, то за два просмотра ничего не набежит.

Как вы отнеслись к тому, что вас поддержал Дмитрий Медведев?

Строго положительно. Дмитрий Анатольевич – молодец! Благодарен ему за поддержку.

Ранее YouTube-канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова был удалён. В качестве причины было указано, что канал нарушил правила сообщества.

YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, — Дмитрий Медведев пообещал «отомстить»

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