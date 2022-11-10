Артистка Ангелина Вовк:

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10 ноября 2022, 18:07 Антон Николаев

Фото: Ангелина Вовк, Anatoly Lomohov/Russian Look

Вовк в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" рассказала, что собиралсь ехать с героями программы "Спокойной ночи, малыши" на фронт в Украину.



«Я хотела поехать на линию фронта с Хрюшкой и Степашкой, и обратиться к той стороне. Они ведь тоже смотрели «Спокойной ночи, малыши». А мне одна моя подруга - врач в МЧС - говорит, мол, к кому ты там будешь обращаться? Там одни наемники, там уже и украинцев не осталось».



Вовк также согласилась с ведущим шоу Вячеславом Манучаровым, что в украинских наемниках не осталось ничего человеческого.