Премьер Японии Кисида считает, что украинская ситуация может повториться в Восточной Азии

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14 января 2023, 19:37 Источник: ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/globallook.com

Ситуация, которая разворачивается сейчас вокруг Украины, может в недалеком будущем повториться в Восточной Азии. Такое мнение высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на пресс-конференции по итогам своего визита в США и ряд других стран G7.

«Я считаю, что Украина сейчас - это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня», - сказал японский лидер. По его мнению, урок украинских событий заключается в том, что гарантии безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона должны быть общими и «неделимыми».

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Кисиды о возможном применении Россией ядерного оружия в Украине, назвав их «чудовищным стыдом».