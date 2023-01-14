Премьер Сунак сообщил Зеленскому о планах Великобритании поставить Украине танки Challenger 2 и дополнительные артсистемы

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14 января 2023, 14:43

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, I-Images / globallookpress.com

Руководитель правительства Соединенного Королевства Риши Сунак проинформировал украинского президента Владимира Зеленского о планах Лондона передать киевской стороне танки Challenger 2 и дополнительные артсистемы. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Премьер Британии Сунак сообщил Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, представитель турецкого лидера Ибрагим Калын отметил, что в вероятных переговорах по украинскому урегулированию должны также принять участие европейские государства и США.