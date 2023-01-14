Представитель Эрдогана Калын: в вероятных переговорах по урегулированию на Украине должны участвовать также Европа и США

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14 января 2023, 14:34

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В вероятных переговорах по украинскому урегулированию должны также принять участие Европа и Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ибрагим Калын, представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана.

«В возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать также Европа и США — представитель Эрдогана», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Также Калын отметил, что у международного сообщества нет достаточного желания для создания условий для «серьезных переговоров» между Москвой и киевской стороной.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков допустил, что российским солдатам, вероятно, придется жечь немецкие танки Leopard и ЗСУ Gepard «в битве за Днепр в 2023 году».