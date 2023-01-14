Аналитик Сергей Марков допустил, что военным РФ, вероятно, придется жечь немецкие Leopard и Gepard «в битве за Днепр в 2023 году»

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14 января 2023, 13:49

ЗСУ Gepard, Marcus Brandt / globallookpress.com

Отечественный политический эксперт Сергей Марков допустил, что военнослужащим Российской Федерации, вероятно, придется жечь немецкие танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard «в битве за Днепр в 2023 году». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале аналитика.

«Русский солдат жег немецкие “Тигры” и “Пантеры” в Курской битве и в битве за Днепр в 1943 году, а теперь придется русскому солдату жечь немецкие “Леопарды” и “Гепарды” в битве за Днепр в 2023 году?» — говорится в посте Маркова.

Он добавил, что «в производстве вооружений нынешняя Германия — наследница Третьего Рейха».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, в правительстве ФРГ сделали заявление о том, что передача Украине танков Leopard Варшавой без получения разрешения Берлина была бы противозаконной.