Депутат Пискарев заявил, что новая инициатива Госдепа усилит вмешательство США в дела России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал новую якобы правозащитную инициативу Госдепартамента.
Василий Пискарев напомнил, что Госдеп США ранее сообщил о запуске инициативы в защиту якобы политзаключенных. По его словам, это приведет к тому, что маховик вмешательства во внутренние дела России будет лишь набирать обороты.
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ подчеркнул, что теперь практикуемое Вашингтоном давление на российскую судебную систему в защиту преступников, которые были осуждены за экстремизм и терроризм, фактически объявлено на официальном уровне.