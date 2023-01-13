Захарова заявила, что Госдепартамент США взялся за ее «отработку» в СМИ

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13 января 2023, 12:13 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу выразила мнение, что Госдеп США и его "проплаченные" информационные каналы взялись за ее "отработку" в СМИ.

Мария Захарова заявила, что Государственный департамент разослал данные иноагентам на "отработку".

Более того, по словам дипломата, на сайте американского ведомства на ее фотографии красными буквами написано "ложь". Захарова саркастически поблагодарила Госдеп за популяризацию, уточнив, что ее фото появилось на портале, хотя "русские хакеры" его не взламывали.