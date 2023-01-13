Cоветник Госдепартамента Шолле заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США

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13 января 2023, 07:25

Штаб-квартира Государственного департамента США, фото из открытых источников

Деятельность частной военной компании «Вагнер» вызывает беспокойство у американских властей, США начали вести работу по нейтрализации деятельности ЧВК.

Об этом в ходе визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле, передает агентство Tanjug.

Американская газета Politico в вышедшей в понедельник статье писала, что США активизируют сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе якобы в Сербии.

Советник Госдепа Дерек Шолле указал: «Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим» и пояснил, что ведется работа с правительством в Белграде и с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность, - передает ТАСС.