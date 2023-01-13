В 2022 году на Украину завезли более 350 000 генераторов, суммарная мощность которых равна одному энергоблоку АЭС

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13 января 2023, 13:41 Источник: РИА "Новости"

генератор, https://unsplash.com/photos/8gXzLPWPu7E

В государственной таможенной службе Украины днем в пятницу, 13 января, сообщили, что в 2022 году на Украину завезли более 350 тысяч генераторов, суммарная мощность которых равна одному энергоблоку АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что двенадцать стран мира будут поставлять Киеву энергетическое оборудование в целях восстановления поврежденной инфраструктуры.

Сегодня журналисты отметили, что за одиннадцать месяцев 2022 года на украинскую территорию были импортированы 354 тысячи генераторов на общую сумму 355 миллионов долларов. Их суммарная мощность равна одному энергоблоку Хмельницкой АЭС.