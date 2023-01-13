МАГАТЭ планирует разместить своих инспекторов на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины

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13 января 2023, 07:42 Источник: Интерфакс

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Fabio Frustaci / globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины. Гросси собирается на следующей неделе посетить Украину.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что он надеется получить согласие Киева на размещение инспекторов МАГАТЭ на АЭС, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, во время своего визита на Украину.

По сведениям издания, в декабре 2022 года генсек МАГАТЭ и украинский премьер Денис Шмыгаль договорились, что агентство должно обеспечить постоянное присутствие инспекторов на всех украинских АЭС с целью "активизации усилий по предотвращению ядерной аварии".

Инспекторы МАТАТЭ ранее посетили Запорожскую АЭС и продолжают там работу на ротационной основе.

В планы МАГАТЭ также входит размещение своих инспекторов на Чернобыльской АЭС.

Гросси в интервью итальянскому каналу Rainews24 сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Украину, рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Потом он собирается поехать в Россию. Гросси выразил надежду, что ему удастся поговорить с Владимиром Путиным.