Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что планирует визиты на Украину и в Россию и встречи с Зеленским и Путиным

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11 января 2023, 21:34 Источник: Коммерсантъ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, фото: Rosatom/ globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у него запланированы визиты на Украину и в Россию и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Сначала Гросси намерен посетить Украину. В интервью итальянскому каналу Rainews24 гендиректор МАГАТЭ сообщил:

«На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию». Гросси выразил надежду, что ему удастся поговорить с Путиным.

По словам главы МАГАТЭ, Россия и Украина должны заключить договор по урегулировании обстановки на Запорожской АЭС. «Это соглашение не является невозможным, потому что ядерная авария никому не интересна, в том числе россиянам», — подчеркнул Гросси.