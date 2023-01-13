Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что число призывников не будет увеличиваться при изменении возраста призыва

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13 января 2023, 09:31

MOD Russia/globallookpress.com

Изменение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не повлияет на увеличение численности призывников. Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов в четверг, 12 января, подтвердил эту информацию в интервью РБК.

Картаполов привел данные по численности призывников за последние годы и указал, что количество призывников уменьшается с каждым годом.

"Сколько их призывали, столько и будут призывать - порядка 200 тысяч человек", - сказал депутат Госдумы.

По словам Картаполова, при обсуждении увеличения численности Вооруженных сил России речь идет о росте числа "военнослужащих по контракту, а не срочников".

Он призвал понять, что "численность срочников практически константа". "Мало того, константа, все время стремящаяся к уменьшению. Чем больше будет контрактников, тем меньше будет становиться срочников и в процентном соотношении, и в общей численности", - указал генерал.

Руководитель комитета Госдумы по обороне также заявил, что граждане, которые будут призываться в 21 год, "получат право заключать контракт практически сразу". Картаполов подчеркнул, что это будет добровольно, заставлять их делать это никто не будет.