Песков назвал спор Путина и Мантурова во время совещания нормальным рабочим процессом

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11 января 2023, 17:38 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства, фото с сайта Кремля.

«Нормальным, обычным рабочим процессом» назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спор Путина и Мантурова во время совещания с членами правительства, состоявшегося в среду.

В ходе обсуждения вопроса производства самолетов президент РФ попенял вице-премьеру и главе Минпромторга Денису Мантурову на то, что у заводов отсутствуют заказы на воздушные суда. А в ответ на возражения чиновника глава государства посоветовал ему «не валять дурака».

Официальный представитель Кремля в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать этот эпизод, заявил, что ничего экстраординарного не случилось: «это нормальный обычный рабочий процесс».

«Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая, и темп жесткий», - подчеркнул Песков, заверив, что все поручения президента, данные во время совещания, правительством будут выполнены.