Украинский дипломат Михайлюк: президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним

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11 января 2023, 14:26

Президент Филиппин Фердинанд Маркос, Artur Widak / globallookpress.com

Глава Филиппин Фердинанд Маркос с июня игнорирует попытки украинского лидера Владимира Зеленского связаться с ним. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил киевский дипломат Денис Михайлюк.

«Президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним, заявил украинский временный поверенный», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

По словам Михайлюка, киевская сторона пытается организовать разговор с Маркосом дважды в месяц, но ответа нет.

Ранее в среду сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине на фоне событий в расположенных на территории Донбасса городах Артемовск и Соледар.