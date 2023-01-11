Генсек НАТО Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине на фоне событий в Артемовске и Соледаре

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 14:07

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь киевской стороне на фоне событий в расположенных в Донбассе городах Артемовск и Соледар. Об этом информирует РИА Новости.

«Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине на фоне событий в Артемовске и Соледаре», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно сведениям, распространенным российским министерством обороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам противника.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что западные государства во главе с Соединенными Штатами готовы и дальше накачивать Киев оружием, однако их запасы истощаются.