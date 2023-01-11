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11 января 2023, 12:14

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал информационной уткой и диверсией сообщения о якобы запрете выезда мужчин с территории страны с 9 января. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Песков назвал информационной уткой и диверсией сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России с 9 января», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Дмитрий Песков сделал заявление о том, что в Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на Рождественское перемирие со стороны Украины и западных государств.