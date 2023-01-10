Песков назвал непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на Рождественское перемирие со стороны Украины и Запада

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10 января 2023, 14:44

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на Рождественское перемирие, инициированное Москвой, со стороны Украины и западных государств. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«В Кремле считают непонятной, циничной и необъяснимой реакцию на Рождественское прекращение огня на Украине со стороны Киева и Запада, заявил Песков», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что НАТО и Европейский союз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине.