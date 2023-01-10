Столтенберг: НАТО и Евросоюз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине

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10 января 2023, 14:29

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Thierry Monasse / globallookpress.com

Североатлантический альянс и Европейский союз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине, заявил Столтенберг», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вовлеченность Вашингтона и НАТО в украинский конфликт является очевидной.