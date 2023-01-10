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Песков: вовлеченность США и НАТО в ситуацию на Украине очевидна, они де-факто стали косвенной стороной конфликта

, 13:20

Песков: вовлеченность США и НАТО в ситуацию на Украине очевидна, они де-факто стали косвенной стороной конфликта
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вовлеченность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в ситуацию на Украине является очевидной, они фактически превратились в косвенную сторону конфликта. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

«Вовлеченность США и НАТО в ситуацию на Украине очевидна, они де-факто стали косвенной стороной конфликта», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Кремль не считает, что высказывания представителей руководства России об участии НАТО в конфликте могут подталкивать данный блок к наращиванию помощи Киеву, также отметил пресс-секретарь.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя события в зоне СВО, выразил точку зрения о том, что президент Владимир Зеленский «стирает Украину с лица земли».

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Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.