Экс-депутат Рады Кива, комментируя события в зоне российской СВО, заявил, что Зеленский «стирает Украину с лица земли»

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10 января 2023, 12:59

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя события в зоне специальной военной операции (СВО) России, заявил, что президент Владимир Зеленский «стирает Украину с лица земли». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Кивы.

Он отметил, что «у режима Зеленского задача одна — уходя, после себя оставлять выжженную землю, непригодную к жизни».

«Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, и теперь очередь за Бахмутом — город стирается, превращаясь в руины», — написал экс-парламентарий.

По словам Кивы, перечисленные им населенные пункты были использованы как укрепленные районы для Вооруженных сил Украины, «в которых жители автоматически обрекались на смерть».

«Зеленский стирает Украину с лица земли», — резюмировал автор поста.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин сделал прогноз, согласно которому после освобождения от ВСУ Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска.