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Врио главы ДНР Пушилин: после освобождения от ВСУ Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска

, 12:24

Врио главы ДНР Пушилин: после освобождения от ВСУ Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

После освобождения от Вооруженных сил Украины расположенного в Донбассе города Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил Денис Пушилин, врио руководителя Донецкой народной республики.

«Пушилин заявил, что после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР сделал заявление о том, что Соледар близок к освобождению. По словам Пушилина, боестолкновения в данном населенном пункте сместились в его западную часть.

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