Лидер ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению от войск Украины, бои в городе сместились в его западную часть

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10 января 2023, 12:12

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Соледар в настоящее время близок к освобождению от Вооруженных сил Украины, боестолкновения в данном населенном пункте сместились в его западную часть. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Денис Пушилин, лидер Донецкой народной республики.

«Соледар близок к освобождению, бои в городе сместились в западную часть, заявил Пушилин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что отечественный парламентарий Виктор Водолацкий назвал несбыточными раскрытые планы командования ВСУ по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог.