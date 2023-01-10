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Лидер ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению от войск Украины, бои в городе сместились в его западную часть

, 12:12

Лидер ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению от войск Украины, бои в городе сместились в его западную часть
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Соледар в настоящее время близок к освобождению от Вооруженных сил Украины, боестолкновения в данном населенном пункте сместились в его западную часть. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Денис Пушилин, лидер Донецкой народной республики.

«Соледар близок к освобождению, бои в городе сместились в западную часть, заявил Пушилин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что отечественный парламентарий Виктор Водолацкий назвал несбыточными раскрытые планы командования ВСУ по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог.

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Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья режиссера и актера Никиты Михалкова. Михалков был госпитализирован 5 января с гриппом, находится в больнице в реанимационном отделении. Во вторник в СМИ появились сообщения, что состояние Никиты Сергеевича ухудшилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, что Владимир Владимирович, естественно, регулярно получает информацию о состоянии здоровья Никиты Сергеевича, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все.