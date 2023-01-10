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Депутат Госдумы Водолацкий назвал несбыточными раскрытые планы командования ВСУ по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог

, 11:57 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Водолацкий назвал несбыточными раскрытые планы командования ВСУ по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог
Здание Госдумы в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий назвал несбыточными раскрытые планы командования Вооруженных сил Украины по наступлению на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом информирует РИА Новости.

Некоторое время назад командир одного из отечественных подразделений с позывным «Саныч» поведал журналистам, что на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой обнаружены карты, пометки на которых свидетельствуют о намерениях наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

«Они (планы) никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам (противнику), как и столетия делали наши предки», — прокомментировал Водолацкий.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков отметил, что расположенный на территории Донбасса город Соледар переходит под полный контроль армии РФ.

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