Политолог Марков: Соледар переходит под полный контроль армии России, Зеленский придумывает, как ловко объяснить свое поражение

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10 января 2023, 11:17

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Соледар переходит под полный контроль Вооруженных сил Российской Федерации, украинский лидер Владимир Зеленский придумывает, как ловко объяснить свое фиаско. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Соледар в эти минуты переходит под полный контроль армии России. ВСУ покидают Соледар», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

По словам аналитика, «официальных обновлений пока нет», поскольку «Москва ждет фото и видео». Также Марков написал, что «Зеленский придумывает, как ловко объяснить это свое поражение».

Ранее сегодня сообщалось, что попавший в российский плен военный заявил о «колоссальных» потерях в рядах Вооруженных сил Украины.