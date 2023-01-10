Попавший в российский плен украинский военный заявил о «колоссальных» потерях в рядах ВСУ

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10 января 2023, 11:04 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинский военнослужащий, попавший в российский плен, заявил о «колоссальных» потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.

В публикации, появившейся на сайте отечественного агентства, говорится, что министерство обороны РФ предоставило видео, на котором запечатлен один из украинских пленных.

«Да, колоссальные», — ответил мужчина на заданный ему вопрос о количестве потерь в ВСУ.

По словам пленного, украинское командование отправляет солдат «на убой».

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее во вторник сообщалось, что, согласно неподтвержденным данным, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Владимиру Зеленскому отвести войска от расположенного в Донбассе Соледара.