Hürriyet: главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в январе в Москве для обсуждения критических тем

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11 января 2023, 07:59 Источник: Hürriyet

Московский Кремль, Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии может пройти в январе в период с 14 по 16 число в Москве. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hürriyet.

Так, по данным издания, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу может посетить Москву в период с 14 по 16 января в случае, если отправится в РФ после африканского турне. Отмечается, что по другому сценарию министр может отправиться в Москву после визита в США 17 января.

Как пишет газета, встреча будет посвящена обсуждению ситуации на севере Сирии, борьбы с терроризмом, будет поднят вопрос о возвращении беженцев в Турцию.

«Во время встречи министров на повестке дня также будет стоять вопрос о дорожной карте по нормализации отношений», - говорится в материале Hürriyet.

Ранее Чавушоглу заявил о том, что для вывода турецких войск из Сирии необходимо предпринимать политические шаги.