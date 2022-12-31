Глава МИД Чавушоглу: для вывода войск Турции из Сирии необходимы политические шаги

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31 декабря 2022, 18:58

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati / globallookpress.com

Для вывода турецких Вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики необходимы политические шаги. С соответствующим заявлением выступил Мевлют Чавушоглу, который возглавляет министерство иностранных дел Турции.

«В политическом процессе должны быть предприняты шаги, чтобы наши войска ушли. Если есть пустоты, террористические организации не должны их заполнять», — процитирован дипломат в публикации, размещенной изданием Duvar.

Как сообщалось ранее сегодня, Чавушоглу указал на то, что встреча руководителей турецкого, российского и сирийского внешнеполитических ведомств может пройти в Москве или в третьей стране во второй половине следующего месяца.