Чавушоглу: встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти в Москве или в третьей стране во второй половине января

Аргументы Недели → Политика 13+

31 декабря 2022, 17:39

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Virginie Lefour / globallookpress.com

Встреча руководителей министерств иностранных дел Турции, Российской Федерации и Сирии может пройти в Москве или в третьей стране во второй половине следующего месяца. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Мевлют Чавушоглу, глава турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране», — процитирован дипломат в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе Чавушоглу отметил важность переговоров между российской стороной, Анкарой и Дамаском для поддержания мира.