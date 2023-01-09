Пятеро покинувших Россию из-за мобилизации мужчин застряли в аэропорту Инчхон из-за отказа Южной Кореи предоставить им убежище

Аргументы Недели → Политика 13+

9 января 2023, 18:17 Источник: Коммерсантъ

аэропорту Инчхон, фото: Kim Jae-Hwan/globallookpress.com

Пятеро покинувших Россию из-за объявленной в стране мобилизации мужчин застряли в международном аэропорту Инчхон из-за отказа властей Южной Кореи предоставить им убежище.

Издание The Korea Times написало о пяти российских гражданах, которые покинули Россию и уже несколько месяцев живут в зоне вылета международного аэропорта Инчхон.

Россияне хотели получить убежище в Южной Корее, но Минюст республики считает, что уклонение от призыва на военную службу не является уважительной причиной для признания их беженцами.

По данным издания, 23-летний Владимир из Бурятии покинул родной город 24 сентября сразу после того, как получил повестку. По его словам, он служил в армии срочную службу, страну никогда защищать не отказывался. Вместе с другими россиянами он на автомобиле направился в Монголию, оттуда — на Филиппины. Прожил там несколько недель. 12 ноября прилетел в аэропорт Инчхон. В аэропорту он подал заявление о предоставлении ему статуса беженца, но правительство ему отказало.

31-летний Джашар из Нальчика рассказал, что решил покинуть Россию после того, как узнал о гибели своих знакомых на Украине. По его словам, двое его знакомых военнослужащих погибли в Макеевке в ночь на 1 января. Он отметил, что по законам РФ его не имеют права призывать в армию, но в ноябре к нему домой пришли военные и заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром, если не явится на военную службу через несколько дней.

Адвокаты, предоставленные в Южной Корее россиянам государством, подали жалобу в Административный суд Инчхона, призвав Минюст аннулировать решение об отказе в предоставлении им статуса беженца.

По данным защиты, эти люди столкнулись с преследованием в своей родной стране из-за их предполагаемых политических взглядов, и это дает им право на получение убежища в соответствии с международными стандартами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 9 января, опроверг информацию ТК-каналов о новой волне частичной мобилизации в стране.