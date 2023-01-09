Во Львовской области Украины введены аварийные отключения электроснабжения

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9 января 2023, 18:41 Источник: РИА Новости

Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области Украины. Об этом говорится в сообщении компании «Львовоблэнерго» в Telegram-канале.



В сообщении отмечается, что оператор НЭК «Укрэнерго» ввел экстренные аварийные отключения энергоснабжения во Львовской области.

Удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Вооружённые силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы. С 10 октября воздушная тревога объявляется на Украине каждый день.

После ударов 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя, а 8 декабря президент Украины заявил, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.



