Die Welt: Польша уговаривает НАТО принять меры для ослабления России

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8 января 2023, 21:32

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.



Согласно информации издания, члены НАТО относятся неоднозначно к конфликту на Украине. Так, власти Германии «хотят как можно скорее прекратить» его на любых условиях. Правительство Польши, напротив, желает «ослабить Москву в долгосрочной перспективе».



Отмечается, что именно Варшава транслирует самые «радикальные» идеи, касающиеся будущего спецоперации. Она заинтересована в том, чтобы в НАТО приложили все усилия для поражения России.



Ранее сообщалось, что власти Украины разработали новую масштабную провокацию.