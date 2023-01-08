Die Welt: Польша уговаривает НАТО принять меры для ослабления России

Варшава пытается убедить союзников по Североатлантическому Альянсу в необходимости принятия более жестких мер против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.
Согласно информации издания, члены НАТО относятся неоднозначно к конфликту на Украине. Так, власти Германии «хотят как можно скорее прекратить» его на любых условиях. Правительство Польши, напротив, желает «ослабить Москву в долгосрочной перспективе».
Отмечается, что именно Варшава транслирует самые «радикальные» идеи, касающиеся будущего спецоперации. Она заинтересована в том, чтобы в НАТО приложили все усилия для поражения России.
Ранее сообщалось, что власти Украины разработали новую масштабную провокацию.
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