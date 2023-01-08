МО РФ: Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию

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8 января 2023, 20:59

Aleksander Polyakov/ globallookpress.com

Украинская сторона подготовила масштабную провокацию, чтобы обвинить Вооруженные силы России в совершении военных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.



По данным ведомства, в канун Рождества представители украинской стороны организовали вскрытие могил на кладбищах в Харьковской области. Тела жителей, которые умерли от естественных причин, «были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы». Таким образом, спецслужбы намеревались создать фальшивые доказательства издевательств и пыток над местным населением.



Подобные «античеловеческие методы» необходимы украинцам для удержания внимания Запада к конфликту.



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