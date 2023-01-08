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Менеджер Нетребко Эстебан: введенные Украиной санкции никак не затрагивают певицу

, 20:19

Менеджер Нетребко Эстебан: введенные Украиной санкции никак не затрагивают певицу
Анна Нетребко, Photoagency Interpress/ globallookpress.com

Санкции, введенные Украиной в отношении оперной певицы Анны Нетребко, никак ее не затрагивают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Мигеля Эстебана.

Представитель исполнительницы рассказал, что ограничения украинской стороны не повлияют на Нетребко. Так, у нее нет активов в этой стране. Кроме того, певица никогда не выступала на Украине и не собирается этого делать.

Ранее сообщалось, что санкции были также введены в отношении Киркорова, Бадоевой и других.

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