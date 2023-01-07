Зеленский ввел новые санкции в отношении Киркорова, Михалкова и других

Аргументы Недели → Политика 13+

7 января 2023, 20:18

Владимир Зеленский, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российского режиссера Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и еще 117 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Меры будут действовать в течение 10 лет. Они предполагают блокировку счетов, экономические и финансовые обязательства, прекращение сотрудничества, запрет на въезд в страну и прочее.

Ограничения также распространяются на оперную певицу Анну Нетребко, артиста Евгения Петросяна, философа Александра Дугина.

Отмечается, что санкции введены против гражданки Украины Жанны Бадоевой. Она является телеведущей на российских СМИ.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала «сатанизмом» действия Зеленского.