Глава МИД Хаависто: Финляндия не спешит вступить в НАТО раньше Швеции

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8 января 2023, 15:26

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Roni Rekomaa / globallookpress.com

Хельсинки не спешит присоединиться к Североатлантическому альянсу раньше Стокгольма. На это указал Пекка Хаависто, руководитель финского министерства иностранных дел.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — процитирован Хаависто в публикации, которая размещена в издании Aftonbladet.

По словам дипломата, Хельсинки и Стокгольм завершат вместе процесс получения членства в военно-политическом блоке.

Как сообщалось ранее в воскресенье, сербский лидер Александр Вучич сделал заявление о том, что НАТО отклонило запрос Белграда на введение полицейского и армейского контингентов на территорию Косово.