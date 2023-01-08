Президент Вучич: НАТО отклонило запрос Сербии на введение контингента полиции и армии в Косово

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8 января 2023, 12:10

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Североатлантический альянс отклонил запрос Белграда на введение контингента полиции и Вооруженных сил на территорию Косово. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил сербский президент Александр Вучич.

«НАТО отклонило запрос Сербии на введение контингента полиции и армии в Косово, заявил Вучич», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что страны, влияющие на Косово, должны побудить Приштину к соблюдению Брюссельского соглашения.