Польша начала получать компенсацию за поддержку Украины

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7 января 2023, 18:12

Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.



Он рассказал, что государству приходит материальная поддержка от «американских и европейских фондов». Более того, обсуждается возможность поставок военной техники Варшаве, запасы которой сократились из-за пакетов помощи Украине.



Ранее сообщалось, что в стране пока не планируют снабжать ВСУ новыми танками.