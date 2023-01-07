Польша начала получать компенсацию за поддержку Украины

Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
Он рассказал, что государству приходит материальная поддержка от «американских и европейских фондов». Более того, обсуждается возможность поставок военной техники Варшаве, запасы которой сократились из-за пакетов помощи Украине.
Ранее сообщалось, что в стране пока не планируют снабжать ВСУ новыми танками.
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