Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Польша начала получать компенсацию за поддержку Украины

, 18:12

Польша начала получать компенсацию за поддержку Украины
Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Он рассказал, что государству приходит материальная поддержка от «американских и европейских фондов». Более того, обсуждается возможность поставок военной техники Варшаве, запасы которой сократились из-за пакетов помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в стране пока не планируют снабжать ВСУ новыми танками.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram